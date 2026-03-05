Este pasado miércoles el Cuerpo de Guardafaunas de Junín de los Andes, Villa Traful y San Martín de los Andes, junto al Grupo Táctico Operativo, realizaron controles cerrojo sobre las Rutas 63 y 65, abarcando áreas clave de caza mayor donde detectaron infracciones.

Como resultado interceptaron a dos hombres, mayores de edad que circulaban a pie por la vía pública portando armas de fuego con mira telescópica, municiones y elementos de corte.

Gracias al trabajo conjunto con la Comisaría 51 de Villa Traful y el Personal de Parques Nacionales (PN Nahuel Huapi), pudieron frenar lo que evidentemente era una incursión de caza furtiva.

Adelantaron que la investigación sigue en curso para identificar al resto de las personas relacionadas con este hecho.

Además recordaron que en Neuquén: