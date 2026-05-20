Atraparon a uno de los pistoleros del funeral y a un barbero narco: el peligroso botín que escondían

La policía de Neuquén realizó cuatro allanamientos en distintos sectores de la ciudad como parte de una investigación iniciada a principios de abril, luego de detectarse en redes sociales la convocatoria a una caravana de motocicletas en homenaje a un joven fallecido, Kevin Mergola. Durante el evento, que reunió a unas 100 personas, se constató que se realizaron maniobras peligrosas y disparos con armas de fuego al aire.

En diálogo con La Primera Mañana por AM550, el comisario Ariel Burgos explicó que “se debió al homenaje que le hacen estas personas a Kevin Mergola, un joven que ya era objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía de Actuación Genérica vinculadas a grupos antagónicos y al microtráfico de sustancias”. Además, destacó que los videos del evento se viralizaron rápidamente en redes sociales, lo que permitió orientar la investigación.

Los allanamientos se realizaron en el barrio Belén y en la colonia Rural Nueva Esperanza, en el sector de la meseta. Según el comisario, “es un trabajo bastante pormenorizado y exhaustivo. Hay que analizar diferentes evidencias y patrullar para poder llegar a estas personas. Afortunadamente, se identificó a uno de los autores involucrados en los disparos”.

Durante los allanamientos se secuestraron armas, municiones, drogas y elementos para su fraccionamiento.

Durante las operaciones, la policía secuestró múltiples elementos de interés para la causa:

Una pistola calibre 9 mm de origen turco y municiones de diversos calibres (9 mm, .45, .22, .32), incluyendo un cargador de 31 cartuchos que aumenta la capacidad de fuego.

Funda porta chaleco balístico.

Un equipo inhibidor de comunicaciones con antena y seis teléfonos celulares.

Drogas y elementos de fraccionamiento: 196 envoltorios de nailon y dos paquetes compactados con un total de 231 gramos de clorhidrato de cocaína, balanza digital, retazos de nailon y herramientas de corte.

Pistoleras, cajas de armas y otros elementos relacionados con la actividad ilícita.

Burgos precisó que se allanó también una vivienda precaria utilizada como punto de encuentro, y una peluquería que funcionaba como fachada para la venta de estupefacientes. “Se encontraron alrededor de 200 dosis de cocaína listas para fraccionamiento”, afirmó.

“Tenemos dos personas demoradas; una fue filmada dentro del homenaje y un ciudadano que estaba en la peluquería”, expresó.

Hasta el momento, dos personas fueron demoradas: una por su participación en el homenaje y por abuso de armas de fuego, y otra por tenencia de estupefacientes. “La investigación continúa”, remarcó Burgos, subrayando que aún se están procesando evidencias y realizando notificaciones judiciales.