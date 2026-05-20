Atraparon a uno de los pistoleros del funeral y a un barbero narco: el peligroso botín que escondían

La policía de Neuquén realizó cuatro allanamientos en distintos sectores de la ciudad como parte de una investigación iniciada a principios de abril, luego de detectarse en redes sociales la convocatoria a una caravana de motocicletas en homenaje a un joven fallecido, Kevin Mergola. Durante el evento, que reunió a unas 100 personas, se constató que se realizaron maniobras peligrosas y disparos con armas de fuego al aire.
En diálogo con La Primera Mañana por AM550, el comisario Ariel Burgos explicó que “se debió al homenaje que le hacen estas personas a Kevin Mergola, un joven que ya era objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía de Actuación Genérica vinculadas a grupos antagónicos y al microtráfico de sustancias”. Además, destacó que los videos del evento se viralizaron rápidamente en redes sociales, lo que permitió orientar la investigación.
Los allanamientos se realizaron en el barrio Belén y en la colonia Rural Nueva Esperanza, en el sector de la meseta. Según el comisario, “es un trabajo bastante pormenorizado y exhaustivo. Hay que analizar diferentes evidencias y patrullar para poder llegar a estas personas. Afortunadamente, se identificó a uno de los autores involucrados en los disparos”.
Durante las operaciones, la policía secuestró múltiples elementos de interés para la causa:
- Una pistola calibre 9 mm de origen turco y municiones de diversos calibres (9 mm, .45, .22, .32), incluyendo un cargador de 31 cartuchos que aumenta la capacidad de fuego.
- Funda porta chaleco balístico.
- Un equipo inhibidor de comunicaciones con antena y seis teléfonos celulares.
- Drogas y elementos de fraccionamiento: 196 envoltorios de nailon y dos paquetes compactados con un total de 231 gramos de clorhidrato de cocaína, balanza digital, retazos de nailon y herramientas de corte.
- Pistoleras, cajas de armas y otros elementos relacionados con la actividad ilícita.
Burgos precisó que se allanó también una vivienda precaria utilizada como punto de encuentro, y una peluquería que funcionaba como fachada para la venta de estupefacientes. “Se encontraron alrededor de 200 dosis de cocaína listas para fraccionamiento”, afirmó.
“Tenemos dos personas demoradas; una fue filmada dentro del homenaje y un ciudadano que estaba en la peluquería”, expresó.
Hasta el momento, dos personas fueron demoradas: una por su participación en el homenaje y por abuso de armas de fuego, y otra por tenencia de estupefacientes. “La investigación continúa”, remarcó Burgos, subrayando que aún se están procesando evidencias y realizando notificaciones judiciales.