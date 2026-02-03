Este martes, las máquinas de la Municipalidad de Neuquén realizaron la demolición de una vivienda ubicada en el barrio Colonia Rural, sobre las calles Trigo y Arroz. La construcción, que llevaba más de 12 años en pie, era un terreno municipal que, según informaron las autoridades, se utilizaba como un aguantadero, siendo frecuentado por personas involucradas en actividades delictivas.

La casa, de material y con una estructura firme, fue completamente derrumbada sin que en el momento de la operación se encontraran personas en el lugar. Según trascendió, la propiedad había sido ocupada por individuos dedicados al malvivir y robos, y en ocasiones se habían encontrado armas en el interior de la vivienda.

Este tipo de situaciones generaba un clima de inseguridad en la zona, motivo por el cual la municipalidad decidió intervenir.

La demolición de esta vivienda se enmarca dentro de los esfuerzos por parte de la Municipalidad de Neuquén para recuperar espacios comunales y mejorar la seguridad en los barrios.