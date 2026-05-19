A partir de una investigación iniciada a principios de abril, la policía realizó cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Neuquén que culminaron con el secuestro de un arma de fuego, estupefacientes, elementos de comunicación y una millonaria suma de dinero. Hubo dos personas detenidas.

La causa comenzó luego de detectarse una convocatoria en redes sociales para realizar una caravana de motocicletas en el oeste de la ciudad. Durante ese evento, en el que participaron alrededor de 100 personas y con el cual pretendían recordar a un hombre fallecido, los asistentes realizaron maniobras peligrosas y se constató que además se efectuaron múltiples disparos con armas de fuego al aire.

La fiscalía comenzó inmediatamente con la investigación

A raíz de estos hechos, la policía inició de inmediato diversas tareas de investigación que permitieron a la fiscalía interviniente solicitar cuatro órdenes de allanamiento. Tres de los operativos se llevaron a cabo en la zona de la meseta y el restante en el sector oeste.

Como resultado de los procedimientos, se incautó un arma de fuego calibre 9 milímetros, más de 70 cartuchos de diversos calibres, cargadores, pistoleras, cajas de armas y un chaleco portaplaca. También se halló un equipo inhibidor de comunicaciones con su antena y seis teléfonos celulares.

Los efectivos incautaron más de 200 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionada y compactada.

En cuanto a las sustancias ilegales, se encontraron 196 envoltorios de nailon y dos paquetes compactados, que contenían un total de 231 gramos de clorhidrato de cocaína. En el lugar también había una balanza digital, elementos de corte y retazos de nailon utilizados para el fraccionamiento.

Finalmente, dos jóvenes de 20 años fueron demorados. Uno de ellos está señalado como el presunto autor material de las detonaciones que originaron la investigación. Ambos quedaron a disposición de la fiscalía y la justicia.