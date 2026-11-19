Por pedido del fiscal jefe Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Sura, un tribunal colegiado condenó a Pastor Muñoz Álvarez a 4 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Los funcionarios de la fiscalía presentaron un acuerdo alcanzado con la defensa y el imputado. En su planteo, requirieron la imposición de 4 años de prisión una multa de 45 unidades fijas, y el decomiso de dinero en efectivo y un vehículo.

Además, Ávila y Sura pidieron la revocación de la condicionalidad de una condena anterior de 6 meses de prisión en suspenso impuesta en agosto de 2023 en Río Negro, por otro delito. De esta forma, solicitaron que las penas se unifiquen en la pena única de 4 años y 6 meses de cumplimiento efectivo.

Luego de analizar la legalidad del acuerdo, el tribunal integrado por los jueces Juan Valderrama, Ignacio Pombo y Maximiliano Bagnat, resolvió por unanimidad imponer los 4 años de prisión y la multa de 45 unidades fijas por el delito cometido en Villa La Angostura.

Respecto a la unificación de penas, los magistrados revocaron la condicionalidad de la sanción rionegrina pero finalmente una pena menor: 4 años y 3 meses de prisión efectiva.

Decomisos y medidas cautelares

De acuerdo al pedido de los representantes del Ministerio Público Fiscal, el tribunal ordenó el decomiso de $569.860 en efectivo y de un automóvil Hyundai utilizado para comercializar droga. Además, dispuso la destrucción de las sustancias estupefacientes y de los elementos de fraccionamiento secuestrados.

Finalmente, los jueces prorrogaron las medidas de presentación semanal del condenado en la Comisaría N° 12 de El Bolsón y la prohibición de salir del país, hasta que la pena quede firme.

Cómo lo agarraron

De acuerdo a la teoría del caso del MPF el 13 de marzo de 2026, a plena luz del día y en la vía pública de Villa La Angostura, Pastor Muñoz Álvarez fue sorprendido mientras comercializaba cannabis sativa a bordo de un vehículo.

Durante el procedimiento policial se secuestraron diversos envoltorios con marihuana (que totalizaron casi 200 gramos), frascos con aceite y tintura de cannabis, semillas, dos balanzas de precisión, bolsas de nylon para fraccionamiento, anotaciones, teléfonos celulares y dinero en efectivo.