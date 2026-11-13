Cuatro hombres fueron condenados por comercializar drogas en San Patricio del Chañar, luego de una investigación del Ministerio Público Fiscal de Neuquén que permitió identificar distintos puntos de venta de cocaína y marihuana. Las penas incluyen una condena de prisión efectiva y otras tres de ejecución condicional.

Los acuerdos fueron alcanzados por la fiscal del caso María Eugenia Titanti y el asistente letrado Luciano Vidal, mediante procedimientos abreviados. El juez Juan Manuel Kees homologó las condenas en dos audiencias y fijó multas que, en conjunto, alcanzan los $17.100.000.

Las penas y multas para los cuatro condenados

Las sanciones fueron determinadas de acuerdo con el grado de participación que cada acusado tuvo en la comercialización de drogas. La Fiscalía distinguió entre el autor del delito y quienes colaboraron de manera secundaria.

Condenado Pena Multa Ángel Xavier Toscano 4 años efectivos $7.200.000 Walter Eugenio Barrera 3 años condicionales $3.600.000 Diego Armando Muñoz Arancibia 2 años condicionales $2.700.000 Néstor Jorge Gatica 3 años condicionales $3.600.000 Total $17.100.000

Toscano fue considerado autor del delito de comercio de estupefacientes. Según la investigación, comercializaba cocaína y marihuana desde su domicilio.

Entre enero y julio recibió 1.710 transferencias por aproximadamente $143 millones. Durante el allanamiento de su vivienda, los investigadores secuestraron más de 500 gramos de cocaína, marihuana, balanzas, dinero y teléfonos celulares.

En tanto, Barrera fue condenado como partícipe secundario. La Fiscalía determinó que recibía drogas de un proveedor, las fraccionaba y luego las distribuía mediante entregas a domicilio en un Volkswagen Gol. En su vivienda encontraron cocaína, marihuana y elementos relacionados con la actividad.

El papel de los otros dos condenados

Diego Armando Muñoz Arancibia recibió dos años de prisión de ejecución condicional y una multa de $2.700.000.

La investigación acreditó que colaboraba con el abastecimiento de drogas para Toscano y otras personas investigadas. Para ello, realizaba traslados desde Centenario y utilizaba una camioneta.

Además, parte del dinero de la actividad era canalizado mediante una cuenta de Mercado Pago perteneciente a su pareja.

Por su parte, Néstor Jorge Gatica fue condenado a tres años de prisión condicional y deberá pagar una multa de $3.600.000. La Fiscalía acreditó que comercializaba drogas desde una vivienda y también realizaba entregas a domicilio.

En el allanamiento de su propiedad se secuestraron 132 gramos de cocaína, marihuana, cinco balanzas y otros elementos vinculados con la venta de estupefacientes.

Doce denuncias anónimas permitieron iniciar la investigación

La investigación comenzó a partir de 12 denuncias anónimas recibidas mediante el código QR del Ministerio Público Fiscal y la aplicación Neuquén Te Cuida.

Los datos aportados permitieron identificar distintos domicilios señalados como posibles puntos de venta de drogas en San Patricio del Chañar.

A partir de esa información, efectivos del Departamento Antinarcóticos realizaron tareas de observación y seguimiento. También analizaron publicaciones en redes sociales, movimientos de billeteras virtuales e información patrimonial de las personas investigadas.

El trabajo derivó en una serie de allanamientos realizados el 24 de julio, en los que se secuestraron estupefacientes, dinero, balanzas, teléfonos celulares y otros elementos que fueron incorporados a la investigación.

La utilización de transferencias y billeteras virtuales fue uno de los aspectos relevantes del expediente. En particular, el caso de Toscano mostró un volumen de movimientos financieros que permitió dimensionar la actividad investigada: aproximadamente $143 millones en transferencias durante siete meses.

Cómo se resolvió la causa y por qué hubo penas diferentes

Los cuatro acusados reconocieron su responsabilidad y aceptaron las penas acordadas con la Fiscalía mediante procedimientos abreviados.

Durante el avance de la investigación, el Ministerio Público Fiscal descartó la agravante vinculada con la intervención organizada de tres o más personas. En cambio, diferenció la responsabilidad penal de cada acusado según el aporte que había realizado a la comercialización de estupefacientes.

Esta distinción explica por qué Toscano recibió una condena de prisión efectiva como autor, mientras que los otros tres fueron considerados partícipes secundarios y recibieron penas de ejecución condicional.

El juez Juan Manuel Kees homologó los acuerdos en dos audiencias. Las partes renunciaron a los plazos de impugnación, por lo que las cuatro sentencias quedaron firmes en el mismo acto.