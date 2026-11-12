La fiscal del caso Paula Yerfino, junto al asistente letrado José Luis Linares, formuló cargos a dos hombres por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, luego de un allanamiento realizado el martes en una vivienda del barrio Valentina Sur de Neuquén.

La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que uno de ellos, quien tiene una condena en el fuero federal por delitos relacionados con la venta de drogas, permanezca detenido en una comisaría, y que el otro cumpla prisión preventiva domiciliaria.

Sin embargo, el juez de garantías que dirigió la audiencia dispuso que ambos cumplan la medida bajo modalidad domiciliaria, con controles electrónicos y policiales.

De qué se los acusa

La imputación comprende a un hombre identificado por sus iniciales L.A.M., a quien Yerfino le atribuyó tener bajo su poder 20 gramos de cocaína distribuidos en 44 envoltorios, con fines de comercialización. En el mismo procedimiento se secuestraron $1.582.300 en efectivo, tres dispositivos de cobro electrónico, dos balanzas de precisión, dos máquinas para contar billetes, recortes de nylon y diez teléfonos celulares. Además, se le atribuyó la tenencia ilegal de un arma de fuego calibre 22, apta para el disparo y sin autorización legal.

En tanto, a C.I.H. se le atribuyó tener 5,98 gramos de cocaína distribuidos en 11 envoltorios, también con fines de comercialización. En el departamento ubicado en un sector accesorio de la vivienda principal se encontraron, además, una balanza y un cuaderno con anotaciones vinculadas a la compraventa de estupefacientes.

Por estos hechos, la fiscal del caso calificó la conducta de L.A.M. como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. En el caso de C.I.H., la calificación fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Condena previa

Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, Yerfino sostuvo que existía riesgo de fuga y destacó especialmente la situación de L.A.M., quien ya había sido condenado en el fuero federal por comercialización de estupefacientes y cumplía esa pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. El 1 de junio de este año, un juez federal lo autorizó a permanecer en el mismo domicilio de barrio Valentina Sur donde el lunes se realizó el allanamiento.

La fiscal señaló que los elementos secuestrados respaldan la hipótesis de que continúa vinculado a la venta de drogas.

Respecto de C.I.H., quien no registra antecedentes condenatorios, la fiscal pidió dos meses de prisión preventiva domiciliaria.

Decisión final

Al resolver, el juez Marco Lupica Cristo dispuso dos meses de prisión preventiva domiciliaria para C.I.H., en un domicilio de la ciudad de Plottier. Hasta que se le coloque una tobillera electrónica, deberá permanecer en la vivienda y tendrá tres rondines policiales diarios, aleatorios y sin aviso previo.

En cuanto a L.A.M., el juez descartó el pedido de la fiscalía para alojarlo en una comisaría y dispuso cuatro meses de prisión domiciliaria en la casa en la que se realizó el allanamiento. Entre otros argumentos, consideró que el MPF no explicó por qué una medida menos gravosa, como la detención domiciliaria, resultaba insuficiente para evitar una eventual fuga.

Finalmente, el magistrado fijó en cuatro meses el plazo de investigación y dispuso que la prisión domiciliaria de L.A.M. se cumpla con una tobillera electrónica. Hasta que el dispositivo pueda ser colocado, la comisaría 44 realizará tres rondines policiales diarios, de manera aleatoria.