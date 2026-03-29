Un conductor alcoholizado atropelló a dos chicos en Mendoza y desató conmoción. El test de alcoholemia fue contundente: tenía cinco veces más alcohol del permitido al momento del hecho.

El episodio ocurrió el sábado cerca de las 19.30 en el barrio Los Barrancos 2, en Godoy Cruz. Según las primeras reconstrucciones, el hombre de 44 años perdió el control del vehículo y terminó embistiendo a una nena de cinco años y a un adolescente de 14, que caminaban por la zona.

El impacto se produjo en la intersección de las calles El Salvador y Cuba, cuando el Volkswagen Gol se desvió y arrolló a los menores, generando una escena de desesperación entre los vecinos.

Fueron los propios testigos quienes alertaron al 911, lo que permitió la rápida llegada de efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado, que asistieron a las víctimas en el lugar.

El dato que agravó el caso surgió minutos después. El conductor tenía 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra extremadamente alta que supera ampliamente el límite legal de 0,5 en Mendoza.

La nena de cinco años fue la más afectada. Sufrió politraumatismos y fue trasladada de urgencia al Hospital Notti, donde permanece internada bajo observación.

En tanto, el adolescente de 14 años presentó lesiones leves y fue derivado por sus familiares a otro centro de salud. Aunque está fuera de peligro, continúa en observación para descartar complicaciones.

El conductor fue detenido en el lugar, mientras que el vehículo quedó secuestrado por orden de las autoridades.

La causa quedó a cargo del Juzgado Contravencional N°1, que interviene por una infracción a la Ley de Tránsito, mientras avanzan las actuaciones para determinar las responsabilidades en un hecho que vuelve a poner en foco los peligros del consumo de alcohol al volante.