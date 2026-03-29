Escándalo en la Policía: un jefe de Seguridad Vial fue detectado con alta alcoholemia tras chocar contra un guardarrail en un operativo nocturno en la región. El caso generó fuerte malestar dentro de la fuerza por el rol que ocupa el involucrado.

El episodio ocurrió durante un control sobre Ruta 7 y calle 3, en sentido de Centenario a Neuquén, a la altura del barrio La Comarca. Allí, efectivos detuvieron la marcha de un Suzuki Fun blanco que presentaba daños visibles en la parte trasera.

La situación ya había llamado la atención de los agentes, que minutos antes habían sido alertados por un siniestro vial en la zona, donde el vehículo habría impactado contra un guardarrail por causas que aún se investigan.

Al identificar al conductor, los policías se encontraron con un dato inesperado: no se trataba de un ciudadano común, sino de un jefe policial del área de Seguridad Vial, es decir, alguien directamente vinculado a los controles y la prevención en rutas.

El escándalo se profundizó tras el test de alcoholemia. El resultado fue contundente: 1,51 gramos de alcohol en sangre, un nivel que supera ampliamente lo permitido por la normativa vigente.

De inmediato, el funcionario fue apartado de la conducción y se activaron los protocolos correspondientes tanto en el plano administrativo como contravencional.

El vehículo, además, quedó bajo análisis ya que presentaba daños compatibles con un impacto previo, incluso con partes del paragolpes sobre la calzada, lo que abre interrogantes sobre si estuvo involucrado en otro incidente antes del control.

El jefe policial fue trasladado en ambulancia al hospital de Centenario, pero el episodio sumó otro capítulo llamativo: cuando los efectivos fueron a tomarle declaración, el hombre ya se había retirado por sus propios medios, sin alta médica.

Según fuentes oficiales, se trata del oficial principal Sergio Casagrande, integrante del cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti.