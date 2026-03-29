Durante la noche del sábado efectivos de la Comisaría 28° de Villa La Angostura lograron recuperar un vehículo que había sido denunciado como sustraído durante ese mismo día.

El procedimiento comenzó a partir de información aportada por el Centro de Monitoreo, que alertó sobre el paso de un rodado de similares características en dirección a la localidad. A partir de ello, se montó un operativo de control en el sector de Muelle de Piedra.

Minutos más tarde, el vehículo fue interceptado, constatándose que se trataba del rodado denunciado. En su interior circulaban dos hombres mayores de edad, quienes no contaban con la documentación correspondiente del automóvil ni habilitación para conducir.

Como resultado, se procedió al secuestro del vehículo y a la demora de los ocupantes, quienes fueron trasladados para control médico y posteriormente alojados en la unidad policial, quedando a disposición de la Justicia.