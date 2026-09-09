El final de una madrugada terminó en tragedia en Bariloche y ahora tiene una condena. Un hombre fue sentenciado a cuatro años de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación para conducir por atropellar a Sergio Massaro y escapar del lugar sin detenerse para asistirlo. La víctima sufrió un grave traumatismo de cráneo y murió tres días después.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 17 de mayo de 2025, sobre la calle Peulla. Massaro caminaba junto a otras dos personas cuando fue embestido por el automóvil. Después del impacto, el conductor se retiró y dejó a la víctima tendida, sin intentar brindarle ayuda.

Durante la investigación, la Fiscalía sostuvo que el hombre manejaba de manera imprudente y sin el cuidado necesario para las condiciones del tránsito. Además, no tenía licencia de conducir y el vehículo tampoco contaba con algunos de los elementos de seguridad exigidos. La acusación consideró que no tenía el dominio adecuado del automóvil y que no prestó la atención necesaria.

La investigación reunió una importante cantidad de pruebas para reconstruir lo ocurrido. Se analizaron cámaras de seguridad, pericias accidentológicas, forenses y criminalísticas, historias clínicas, certificados médicos, evidencia digital y testimonios de personas que presenciaron el hecho y de quienes participaron del procedimiento.

Los fiscales Guillermo Lista y Álvaro Viterbori explicaron durante la audiencia cómo se alcanzó el acuerdo con la defensa. La familia de Sergio Massaro participó del proceso con el acompañamiento de la Oficina de Atención a la Víctima y manifestó su conformidad con la pena acordada.

El momento más fuerte de la audiencia llegó cuando el propio acusado reconoció su responsabilidad y aceptó la condena. También pidió disculpas a uno de los familiares de Massaro que estaba presente en la sala. Su defensor señaló que había tenido acceso a toda la evidencia reunida y que el acuerdo surgió después de analizar las circunstancias del caso y la pena correspondiente.

Finalmente, el Tribunal integrado por Marcos Burgos, Juan Martín Arroyo y Romina Martini homologó el acuerdo al comprobar que el reconocimiento había sido realizado de manera libre y con asistencia de un abogado. El hombre fue declarado responsable por la muerte de Sergio Massaro y deberá cumplir cuatro años de prisión efectiva, ocho años sin poder conducir vehículos automotores y pagar las costas del proceso.