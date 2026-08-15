Una persona murió y otras cinco resultaron heridas luego de un grave accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este sábado en el barrio Las Avenidas de Mar del Plata. El hecho se registró alrededor de las 2:35 sobre la calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, y quedó captado por cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, un Volkswagen Gol Trend impactó desde atrás a una Toyota RAV4. Como consecuencia del choque, la camioneta perdió el control, se desplazó hacia la vereda, embistió a un grupo de personas que se encontraba frente a un almacén y terminó incrustada contra el frente del comercio.

El estado de las víctimas y la asistencia médica

Inicialmente se informó que había cuatro heridos, aunque con el avance de las actuaciones se confirmó que fueron seis las víctimas alcanzadas por el impacto.

El momento previo a que el vehículo embista a las personas que esperaban en el frente del almacén - Foto: Noticias Argentinas

Una de ellas falleció mientras permanecía internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Además, otra persona continúa hospitalizada tras sufrir una fractura de cadera y deberá ser sometida a una intervención quirúrgica.

Entre los sobrevivientes se encuentran un hombre de 36 años con fractura expuesta en el tobillo derecho, un adolescente de 17 años con lesiones leves y dos hombres de 21 y 38 años que presentaron distintos politraumatismos. Cuatro de los heridos ya recibieron el alta médica.

Operativo policial y pericias para reconstruir el hecho

Tras el accidente se desplegó un importante operativo de emergencia en el lugar. Participaron efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría Tercera, Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito Municipal.

Los peritos realizaron relevamientos sobre la calzada, tomaron declaraciones y analizaron distintos elementos de prueba para establecer la mecánica completa del siniestro y determinar cómo se produjo el vuelco de la camioneta antes de impactar contra los peatones.

La investigación judicial y la situación de los conductores

Los conductores de ambos vehículos tienen 21 años y fueron sometidos a controles de alcoholemia, cuyos resultados fueron negativos.

La causa quedó caratulada como homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de vehículo con motor. La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, que busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en la secuencia que terminó con una víctima fatal y varios heridos.