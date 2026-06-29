Un hombre de 44 años murió tras ser atropellado por un automóvil que escapó sin asistirlo en Bariloche. Horas después del hecho, la Policía de Río Negro detuvo al presunto conductor y encontró oculto el vehículo que habría participado en el siniestro, un Ford Fiesta gris, a unos 28 kilómetros al sur de la ciudad.

La víctima fue identificada como Emilio Juárez Villarruel, quien durante la madrugada del sábado fue hallado tendido sobre la vía pública por vecinos que dieron aviso a los servicios de emergencia. El hombre fue trasladado al Hospital Zonal de Bariloche, donde falleció como consecuencia de las graves heridas provocadas por el impacto. De acuerdo con la investigación, el conductor del vehículo abandonó el lugar tras atropellar a la víctima, lo que dio inicio a un amplio operativo para identificarlo y localizar el automóvil involucrado.

Desde las primeras horas, personal del Gabinete de Criminalística trabajó en la escena del hecho para relevar pruebas, mientras efectivos de la Brigada de Investigaciones realizaron averiguaciones y analizaron imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en distintos sectores de Bariloche. Ese trabajo permitió reconstruir el recorrido del automóvil e identificar al presunto responsable. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó allanamientos que culminaron con la detención del sospechoso y el secuestro de distintos elementos vinculados a la causa.

En paralelo, otra diligencia llevó a los investigadores hasta un sector ubicado sobre la Ruta Nacional 40, donde el Ford Fiesta gris fue encontrado oculto a unos dos kilómetros hacia el interior de un camino, en una zona de escasa circulación, aproximadamente 28 kilómetros al sur de Bariloche.

El vehículo fue secuestrado y será sometido a pericias mecánicas y criminalísticas para determinar su participación en el atropello. Además, durante los procedimientos también fue incautado un teléfono celular, que será analizado como parte de la investigación.

Las actuaciones quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, que continuará con la causa y avanzará con la formulación de cargos contra el detenido. La investigación fue llevada adelante de manera conjunta por el Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones, la Regional III y la Comisaría 2° de la Policía de Río Negro.