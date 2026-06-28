Un operario petrolero fue trasladado de urgencia al Sanatorio Huincul tras protagonizar un fuerte choque entre una camioneta y un camión en un camino vecinal ubicado junto a la Ruta Provincial 17, en cercanías del yacimiento Barrosa.

El siniestro involucró a un camión de gran porte y una camioneta perteneciente a la empresa OWL Servicios, firma que presta tareas de seguridad, maestranza y mantenimiento en el sector petrolero.

Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron mientras circulaban por el camino interno próximo al yacimiento. Las circunstancias del impacto serán determinadas mediante las pericias realizadas por los especialistas que intervinieron en el lugar.

Como consecuencia del choque, la camioneta sufrió importantes daños, especialmente sobre el lateral del conductor, donde se concentró la violencia del impacto. La estructura del vehículo quedó seriamente afectada y los airbags se activaron.

El trabajador que conducía la camioneta resultó herido y recibió asistencia médica en el lugar. Debido a la gravedad de las lesiones, se solicitó la intervención de los equipos sanitarios que operan habitualmente en la zona petrolera.

La primera atención fue brindada por una ambulancia contratada por YPF, cuyos profesionales estabilizaron al operario antes de decidir su traslado de urgencia al Sanatorio Huincul, donde quedó internado para la realización de estudios y el seguimiento de su estado de salud.