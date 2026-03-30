Audiencia en tres idiomas: la multa que deberá pagar el príncipe alemán por portar un arma de guerra en la provincia

El 12 de marzo, personal policial detuvo a Erich von Waldburg zu Zeil und Trauchburg, príncipe alemán de 63 años, durante un control vehicular en la ruta que conecta Villa Meliquina con el Lago Filo Hua Hum, en cercanías de San Martín de los Andes.

Según fuentes judiciales, el también empresario portaba un rifle de calibre mayor considerado arma de guerra, que no figuraba a su nombre ni contaba con la documentación legal exigida.

Audiencia en tres idiomas y acuerdo sin juicio

El caso avanzó en una audiencia desarrollada en alemán, inglés y castellano, con traducción simultánea para las partes. La fiscalía, a cargo de Hernán Scordo, y la defensa pública alcanzaron un acuerdo para cerrar la causa sin llegar a juicio.

De acuerdo con la investigación, no se detectaron indicios de caza furtiva ni de otros delitos vinculados, lo que facilitó la resolución alternativa.

Aporte económico y tareas comunitarias

Como parte del acuerdo judicial, el imputado aceptó realizar tareas comunitarias y efectuar un aporte de 2.500.000 pesos al hospital de San Martín de los Andes.

El juez Juan Pablo Balderrama homologó el acuerdo y dictó el sobreseimiento del acusado. La resolución se mantuvo bajo reserva hasta su confirmación reciente, conforme a lo pactado por las partes.

Contexto del caso y presencia en la región

El empresario alemán posee propiedades en la zona y viaja con frecuencia desde Alemania. Su presencia en la región de Neuquén es habitual, especialmente en áreas cercanas a Villa Meliquina y San Martín de los Andes.