Impactante choque en cadena en Ruta 7: al menos 10 vehículos involucrados y caos en el ingreso a Neuquén

Un fuerte choque múltiple se registró minutos después de las 17 sobre la Ruta 7, en el tramo que conecta Centenario con Neuquén capital, a pocos metros del desvío hacia Circunvalación. El hecho involucró a una decena de vehículos y provocó un verdadero colapso en uno de los accesos más transitados de la región.

De acuerdo a las primeras informaciones, el incidente se produjo en el carril con sentido norte-sur, cuando una maniobra brusca habría desencadenado una frenada repentina. A partir de allí, se generó un efecto dominó: una motocicleta impactó desde atrás y, detrás de ella, varios autos no lograron evitar la colisión en cadena.

Entre los vehículos involucrados se encuentran al menos un Volkswagen Gol y un Renault Clio, además de otros rodados que terminaron con daños de distinta consideración.

Como consecuencia del choque, al menos dos personas resultaron heridas y fueron asistidas en el lugar. Trabajan intensamente efectivos policiales y personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que montaron un operativo para asistir a los afectados y ordenar la circulación.

El tránsito en la zona permanece con importantes demoras y se recomienda a los conductores evitar el sector o circular con extrema precaución.

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