Un auto cayó al lago Lácar y hubo un amplio operativo de rescate

Un Volkswagen Suran terminó dentro del lago Lácar este domingo por la tarde, luego de despistarse en un sector de la Ruta Nacional 40 ubicado a pocos metros del acceso al balneario Catritre.

El hecho ocurrió alrededor de las 17, cuando el vehículo perdió el control y cayó al espejo de agua. Según las primeras informaciones, el automóvil era conducido por un hombre de 34 años y todavía no se pudo establecer si había otros ocupantes.

Tras el aviso a los servicios de emergencia, se desplegó un importante operativo de rescate en el sector. En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Neuquén, personal del Cuerpo de Rescate de Bomberos Voluntarios y profesionales del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

El operativo también cuenta con la intervención de Prefectura, que trabaja desde el lago con una embarcación ubicada en el sector donde cayó el vehículo.

La presencia de los equipos de emergencia sobre la calzada generó además una afectación parcial del tránsito en la Ruta 40. Personal de la Policía de Tránsito se encuentra en la zona para ordenar la circulación.

Por el momento, no fueron determinadas las causas que provocaron el despiste. Las autoridades trabajan para establecer la mecánica del accidente y determinar si había más personas a bordo del vehículo.