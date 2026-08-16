La Policía de Neuquén busca a dos adolescentes de 17 años que fueron reportadas como ausentes durante las últimas horas en Neuquén capital.

Una de las búsquedas corresponde a Rocío González Romano, de 17 años, quien fue vista por última vez el sábado 15 de agosto en el Hogar Amancay, ubicado en el barrio Canal V. Según la información difundida oficialmente, la adolescente mide 1,60 metros, es de contextura delgada, tiene tez morena, ojos marrones oscuros y cabello color bordó.

Al momento de ausentarse llevaba pantalón de jeans, campera de color beige y zapatillas blancas. La Policía indicó que no posee teléfono celular.

La segunda búsqueda corresponde a Cinthya Jaqueline Castro Curtido, también de 17 años. La adolescente fue vista por última vez este domingo 16 de agosto, alrededor de las 10, en el Dispositivo Hogar del barrio Centro de Neuquén capital.

Cinthya mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello negro ondulado. La información oficial no precisa qué vestimenta llevaba al momento de ausentarse y señala que no posee teléfono celular.

En ambos casos interviene la Unidad Fiscal de Homicidios. La búsqueda de Rocío está a cargo de efectivos de la Comisaría 16°, mientras que en el caso de Cinthya interviene personal de la Comisaría 1°.

Desde la Policía de Neuquén solicitaron colaboración a la comunidad para aportar cualquier información que permita establecer el paradero de las adolescentes.

Ante cualquier dato, se recomienda comunicarse de inmediato con la Policía de Neuquén o dirigirse a la dependencia policial más cercana.