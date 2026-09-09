Un auto chocó contra un caballo en la Ruta 69, cerca de Villa Manzano: el conductor se salvó de milagro

Un auto Peugeot impactó contra un caballo que se encontraba sobre la Ruta Provincial 69, en la zona de Campo Grande, durante la mañana de este miércoles 9 de septiembre. El accidente se produjo a pocos metros del acceso a Villa Manzano y generó demoras en la circulación.

Según informó Chañar Digital, el animal se encontraba sobre la ruta cuando fue embestido por el vehículo. Como consecuencia del impacto, se desplegó un operativo de asistencia en el sector.

El siniestro provocó demoras en el tránsito y obligó a circular con extrema precaución por el sector.

Personal de Salud del Hospital de Campo Grande llegó hasta el lugar para atender al único ocupante del automóvil. De acuerdo con la información disponible, el conductor no presentaba lesiones de gravedad y recibió asistencia en el lugar.

Mientras se desarrollaban las tareas de atención y se retiraba el vehículo involucrado, se registraron complicaciones en el tránsito. Por este motivo, se recomendó circular con extrema precaución ante la presencia de vehículos y personal trabajando sobre la calzada.

El riesgo de los animales sueltos en las rutas

La presencia de animales sueltos sobre las rutas continúa representando un riesgo para quienes circulan, especialmente en sectores donde los caminos atraviesan zonas rurales. La aparición repentina de caballos u otros animales sobre la cinta asfáltica puede provocar maniobras bruscas, choques y accidentes de gravedad, por lo que resulta fundamental reforzar los controles y evitar que los animales permanezcan sin custodia cerca de las rutas.