La mañana en uno de los sectores más transitados de Neuquén volvió a quedar marcada por un fuerte choque que terminó con dos personas heridas y una motocicleta tirada sobre el asfalto. El accidente ocurrió en la rotonda de la Autovía Norte, frente a una estación de servicios y en dirección hacia Plottier, un punto donde el tránsito suele ser intenso desde las primeras horas del día.

El impacto involucró a un Renault Fluence y una motocicleta en la que viajaban dos personas. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando, por causas que todavía se investigan, el auto terminó embistiendo a la moto a la altura de la intersección con calle Alfalfa.

Según informó el móvil de AM550 para el programa "La Mañana es de la Primera", con el periodista Juan Pablo Andréz y el camarógrafo Bruno Calderón, el conductor de la motocicleta, un hombre de unos 35 años, fue trasladado al hospital con heridas leves. También debió ser asistida la persona que viajaba como acompañante.

Accidente en Autovía Norte: dos heridos tras choque entre auto y moto. Fotos: Móvil Prima Multimedios

Una escena que volvió a encender las alarmas

Tras el choque, los vehículos quedaron sobre la cinta asfáltica mientras efectivos policiales trabajaban para ordenar el tránsito y evitar nuevos incidentes en un horario donde cientos de vehículos ingresan y salen de la ciudad.

Aunque no hubo corte total de circulación, la presencia de patrulleros, ambulancias y los restos del impacto generaron demoras y obligaron a reducir la velocidad en toda la zona de la rotonda.

Dentro del Renault Fluence viajaban cuatro albañiles que se dirigían a trabajar. Ninguno sufrió heridas.

El motociclista fue trasladado al hospital. Fotos: Móvil Prima Multimedios

El punto donde todos frenan tarde

La rotonda de Autovía Norte y calle Alfalfa es uno de los sectores donde más tensión genera el tránsito diario. La combinación de alta circulación, ingresos desde calles laterales y maniobras apuradas suele convertir cada mañana en una prueba de riesgo para automovilistas y motociclistas.

Mientras avanza la investigación para determinar cómo se produjo el choque, el operativo policial permitió mantener el orden vehicular y asistir rápidamente a los heridos, que fueron derivados a un centro de salud para controles y atención médica.

El accidente volvió a dejar una imagen repetida en las calles neuquinas: hierros torcidos, sirenas y personas tiradas sobre el asfalto en plena hora pico.