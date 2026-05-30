Neuquén prepara la licitación de obras que modificarán por completo la circulación sobre la Autovía Norte, uno de los principales corredores de la región Confluencia. Así lo afirmó José Dutsch, presidente de Vialidad Provincial, en diálogo con Pancho Casado en Informe Semanal, por AM550.

El funcionario explicó que el proyecto original firmado con Vialidad Nacional quedó desactualizado por el avance de otras obras estratégicas y debió ampliarse para completar todo el esquema vial previsto entre el Tercer Puente y el sector de China Muerta. "Nosotros habíamos firmado el año pasado con Vialidad Nacional algunas obras de mejora en la Autovía Norte que llegaban solamente hasta Casimiro Gómez. Ahora incorporamos nuevas obras para completar todo el tramo", señaló Dutsch.

Entre las incorporaciones figura la construcción de un intercambiador a distinto nivel en la intersección de la Ruta 67 y la Autovía Norte, una solución similar a las previstas en Casimiro Gómez y Los Paraísos. Además, se levantará un nuevo puente para completar el denominado rulo del Cañadón de las Cabras y se extenderá la doble calzada desde el sector de CAPEX hasta la Ruta Nacional 22, incluyendo otro puente de acceso.

Transformación de la Autovía Norte

Durante la entrevista, Dutsch confirmó que el plan contempla la duplicación de calzada en sectores donde actualmente existe una sola vía. "Está prevista desde el Tercer Puente hasta Casimiro Gómez, donde actualmente hay una sola calzada, se hará la duplicación. Y desde CAPEX hasta la Ruta 22 también está prevista la duplicación de calzada", afirmó.

El titular de Vialidad Provincial indicó que los proyectos ya fueron presentados ante Vialidad Nacional para obtener las autorizaciones correspondientes. "No nos olvidemos de que la propiedad y la potestad sobre toda la Autovía Norte siguen siendo de Vialidad Nacional. Por lo tanto, todas las autorizaciones deben ser otorgadas por ellos", explicó.

Según detalló, la documentación correspondiente al tramo hasta la Ruta 67 ya fue entregada y se encuentra en evaluación. "Estimamos que este mes ya va a estar aprobada. En los próximos meses estaremos licitando esa obra", aseguró. Respecto del tramo entre CAPEX y Ruta 22, agregó: "Estimamos que en unos tres meses tendremos terminado ese proyecto".

Las obras podrían comenzar antes de finalizar el año

Dutsch sostuvo que la decisión política es acelerar los procesos administrativos una vez obtenidas las aprobaciones técnicas. "La idea del gobernador es que, una vez aprobados los proyectos, se liciten rápidamente las obras", indicó.

Consultado sobre el financiamiento, aclaró que la inversión será afrontada por el gobierno provincial. "Lo financia la Provincia. El gobernador ya lo ha dicho varias veces: Nación anunció que no iba a hacer obra pública y efectivamente no la está haciendo. Por eso la Provincia tomó la decisión de avanzar con estas obras, que son muy importantes para el desarrollo del área de Confluencia", afirmó.

El funcionario estimó que los primeros trabajos podrían comenzar antes de fin de año. "Seguramente en dos o tres meses tendremos la licitación y la adjudicación. Creo que el plazo de ejecución será de 24 meses. Son obras importantes: puentes elevados, intercambiadores y duplicación de calzada", precisó.

La licitación será realizada a través del fideicomiso integrado principalmente por YPF, mientras que Vialidad Provincial tendrá a cargo la inspección y el control de las tareas. "Nosotros entregamos los proyectos, ellos licitan y nosotros hacemos la inspección y el control de la obra", explicó.

Según remarcó Dutsch, una vez terminadas las intervenciones, el corredor mantendrá su condición de ruta nacional. "Las rutas nacionales siguen siendo propiedad de la Nación. No pueden transferirse a las provincias", señaló.

El presidente de Vialidad Provincial consideró que el impacto será significativo para la circulación diaria en el área metropolitana. "Hoy viajaba hacia Neuquén y el tránsito en Casimiro Gómez y en la Ruta 67 es muy intenso, sobre todo a primera hora de la mañana. Con estas obras toda esa zona va a mejorar notablemente. La Autovía Norte quedará con pasos elevados y se podrá viajar desde Río Negro hasta la Ruta 22 sin interferencias", sostuvo.

El proyecto forma parte de un paquete de inversiones que busca fortalecer la infraestructura vial vinculada al crecimiento de Vaca Muerta y al desarrollo urbano de la región Confluencia. Si se cumplen los plazos previstos, las primeras licitaciones se pondrán en marcha durante los próximos meses y los trabajos comenzarán antes de finalizar 2026.

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