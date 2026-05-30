Bancos de niebla complican la circulación en el Alto Valle: hubo un accidente sobre Autovía Norte

El Alto Valle amaneció este sábado bajo una densa capa de niebla que redujo considerablemente la visibilidad y generó complicaciones para los conductores que transitan por las rutas de Neuquén y Río Negro.

Desde las primeras horas de la mañana, los bancos de niebla cubren amplios sectores de la región y obligaron a circular con extrema precaución. En varios puntos la visibilidad se redujo a unos 100 metros, mientras que en otros tramos fue incluso menor.

Las condiciones más complejas se registraron sobre las rutas provinciales 7, 51 y 67, además del puente que une Centenario con Cinco Saltos, donde los conductores debieron disminuir la velocidad ante la dificultad para visualizar vehículos, carteles y cruces. La situación también afectó sectores de la Autovía Norte.

La niebla provocó demoras y un choque en Ruta 22

Minutos después de las 8 de la mañana se registró un siniestro vial en uno de los cruces de Ruta 22, en la ciudad de Neuquén. De acuerdo con la información preliminar, estuvieron involucrados un automóvil, una motocicleta y una camioneta. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la mecánica del impacto ni sobre el estado de las personas involucradas.

La baja visibilidad aparece como uno de los factores presentes en una mañana marcada por las complicaciones para circular en distintos sectores de la capital neuquina. También se registraron condiciones similares sobre Ruta 7, donde la visibilidad rondaba los 150 metros en algunos sectores.

Ante este escenario, se recomienda mantener luces bajas encendidas, aumentar la distancia entre vehículos, reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas. Además, los especialistas aconsejan no utilizar luces altas, ya que el reflejo sobre la niebla puede dificultar aún más la visión.

El fenómeno climático podría continuar durante buena parte de la mañana, por lo que se solicita a quienes deban desplazarse por rutas y calles del Alto Valle hacerlo con máxima precaución.