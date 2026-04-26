Un nuevo siniestro vial se registró este domingo en el kilómetro 2086 de la Ruta Nacional 40, en la zona conocida como curva de Espinosa, cerca de Villa La Angostura, donde un auto despistó y terminó fuera de la calzada.

El hecho ocurrió en un tramo reconocido por requerir extrema precaución al volante. El vehículo involucrado fue una Renault Sandero Stepway blanca, que sufrió importantes daños materiales tras salirse del camino.

Por el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas ni se precisaron las causas que originaron el accidente.

Las autoridades trabajan para determinar qué provocó el despiste y analizan si influyeron factores como el estado del camino, la velocidad de circulación o alguna posible falla mecánica.