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CERCA DE VILLA LA ANGOSTURA

Un auto despistó en la curva de Espinosa y terminó fuera de la Ruta 40

El siniestro ocurrió en el kilómetro 2086, en un tramo conocido por su peligrosidad y donde conductores piden extremar cuidados.

Por Redacción

Domingo, 26 de abril de 2026 a las 16:30
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Por el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas ni se precisaron las causas que originaron el accidente.

Un nuevo siniestro vial se registró este domingo en el kilómetro 2086 de la Ruta Nacional 40, en la zona conocida como curva de Espinosa, cerca de Villa La Angostura, donde un auto despistó y terminó fuera de la calzada.

El hecho ocurrió en un tramo reconocido por requerir extrema precaución al volante. El vehículo involucrado fue una Renault Sandero Stepway blanca, que sufrió importantes daños materiales tras salirse del camino.

Por el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas ni se precisaron las causas que originaron el accidente.

Las autoridades trabajan para determinar qué provocó el despiste y analizan si influyeron factores como el estado del camino, la velocidad de circulación o alguna posible falla mecánica.

 

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