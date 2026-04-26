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Brutal agresión

Agresión en un colectivo: una mujer atacó al conductor en medio de reclamos

El hecho ocurrió en una unidad de la línea 503 en Merlo y quedó registrado en videos que se viralizaron. La agresora justificó su accionar por las demoras del servicio.

Por Juan Quintans

Periodista. Productor, conductor y columnista cultural
Domingo, 26 de abril de 2026 a las 13:15
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El hecho vuelve a poner en foco el deterioro del servicio y el impacto que las demoras generan en los pasajeros, pero también la creciente exposición de los choferes a situaciones de violencia.

Un chofer de la línea 503 fue brutalmente agredido por una pasajera en Merlo, en un episodio que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales. El conflicto se desató en medio de las demoras del servicio, en un contexto de reducción de frecuencias que viene generando malestar entre los usuarios del transporte público en el conurbano.

En las imágenes difundidas, se observa cómo la mujer sube a la unidad visiblemente alterada y comienza a insultar y golpear al conductor, acusándolo de burlarse durante una discusión previa. A pesar de la intervención de otros pasajeros, la agresora regresó a la cabina y retomó el ataque.

Durante la secuencia, se escuchan gritos y reclamos dentro del colectivo. Algunos usuarios intentaron calmar la situación, mientras la mujer justificaba su accionar: “Cuatro colectivos perdí y él se está cagando de risa”, expresó.

Lejos de apaciguarse, también discutió con otros pasajeros que intentaron defender al chofer, lo que incrementó la tensión dentro de la unidad.

El episodio vuelve a poner en foco la crisis del transporte público y la creciente exposición de los conductores a situaciones de violencia, en un contexto marcado por demoras, reclamos y condiciones de servicio cuestionadas.

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