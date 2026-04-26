El pasado sábado 25, un hombre fue demorado en San Martín de los Andes junto con el hallazgo de varios elementos vinculados a un robo. Los mismos fueron encontrados durante un allanamiento realizado por personal de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur, con colaboración de efectivos de la Comisaría N.º 23.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una causa por robo, con intervención de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial y autorización del juez penal Eduardo Daniel Egea.

El sospechoso fue localizado en la vía pública y demorado alrededor de las 15:50, quedando a disposición de la fiscalía interviniente. Posteriormente, se concretó el allanamiento en un domicilio del barrio La Cantera, sobre calle Félix Amador, vinculado al imputado.

El operativo arrojó resultados positivos, ya que en el lugar se secuestraron prendas de vestir, calzado, alimentos y bebidas que habrían sido denunciados como sustraídos en el hecho investigado. El demorado quedó a disposición de la Justicia, mientras que los elementos incautados serán restituidos a la víctima.