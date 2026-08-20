Un vuelco que terminó con el auto destruido

Un fuerte vuelco se registró durante la noche del miércoles sobre la Ruta Provincial 17, en el tramo que conecta Plaza Huincul con Añelo. El episodio ocurrió pasadas las 23.10 y tuvo como protagonista a un Renault Logan.

Por motivos que todavía son investigados, el conductor perdió el control, salió de la calzada y derrapó antes de dar varios tumbos. El recorrido terminó a la vera de la ruta, con el vehículo apoyado sobre el techo y las cuatro ruedas hacia arriba.

Las imágenes del automóvil permiten dimensionar la violencia del vuelco, que dejó importantes daños materiales.

El conductor era el único ocupante

Tras recibir el alerta, una dotación de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul acudió al lugar para asistir en el operativo.

Al llegar, los efectivos constataron que el hombre era el único ocupante del Renault Logan. Personal médico también se hizo presente para brindarle las primeras atenciones.

La situación generó un rápido despliegue sobre la ruta, mientras se realizaban las tareas de asistencia y se evaluaba el estado del conductor.

El traslado que encendió la preocupación

Luego de las primeras atenciones en el lugar, el personal de salud resolvió trasladar al hombre al Hospital de Complejidad VI de Cutral Co-Plaza Huincul.

El conductor quedó bajo evaluación médica para determinar el alcance de las lesiones provocadas por el vuelco. Hasta el momento, no se informaron oficialmente mayores detalles sobre su estado de salud.

Mientras tanto, las circunstancias que provocaron que el vehículo perdiera el control y terminara dando varios tumbos continúan bajo investigación.

Investigan cómo ocurrió el siniestro

El operativo contó con la intervención de bomberos, personal sanitario y autoridades policiales. Ahora deberán determinar qué ocurrió antes de que el Renault Logan abandonara la calzada.

El siniestro volvió a poner el foco sobre uno de los tramos utilizados para conectar Plaza Huincul y Añelo, donde durante la noche se desplegó un importante operativo de emergencia.