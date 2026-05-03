Un hombre sufrió un accidente vial durante la noche del sábado en la Ruta Provincial 17, cuando se dirigía en su camioneta hacia Plaza Huincul.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 45 aproximadamente, en jurisdicción de Picún Leufú. Fue cerca de las 20:15 horas, cuando una camioneta Toyota 4×4 protagonizó un vuelco.

Por motivos que aún no fueron informados oficialmente, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando a un costado de la ruta.

Según la información de las autoridades, en la camioneta iba un único ocupante que resultó con lesiones leves por lo cual fue asistido médicamente en el lugar.

Trabajaron en el lugar personal del hospital local, efectivos de la comisaría 9° y dotaciones de bomberos Central 10 de Picún Leufú, quienes realizaron tareas de asistencia y prevención.