Alarma en Ruta 17 por el incendio de un vehículo: intervino una dotación de bomberos

Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul intervinieron este martes, pasadas las 15, por el incendio de un vehículo sobre la Ruta Provincial 17, antes de llegar al sector Barrosa.

Tras recibir el llamado de emergencia, una dotación del cuartel se trasladó hasta el lugar para realizar las tareas de control y extinción del fuego, además de asegurar la zona mientras se desarrollaba el operativo.

Hasta el cierre de esta nota no trascendieron datos oficiales sobre el tipo de vehículo afectado, las causas del incendio ni la existencia de personas lesionadas. Las autoridades continúan trabajando para establecer las circunstancias del hecho.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Por el momento, la información oficial es limitada.

Se confirmó únicamente que el incendio afectó a un vehículo y que la intervención de los bomberos permitió trabajar sobre la emergencia. No fueron informadas las causas que originaron el fuego, la identidad del propietario del rodado ni el alcance de los daños materiales.

Tampoco se confirmó si fue necesaria la asistencia médica de ocupantes o terceros.

Una ruta clave para la actividad petrolera

La Ruta Provincial 17 es uno de los corredores más transitados del centro y norte neuquino, ya que conecta localidades como Plaza Huincul, Añelo y distintos yacimientos vinculados a Vaca Muerta.

Por esa razón, cualquier incidente puede generar demoras en la circulación y obliga a desplegar protocolos de seguridad para proteger tanto a los equipos de emergencia como a quienes transitan por el lugar.