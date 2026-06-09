Un ciclista resultó herido este martes por la mañana tras ser embestido por un auto en la intersección de Autovía Norte y Casimiro Gómez, en la ciudad de Neuquén. El siniestro ocurrió alrededor de las 7.30, en plena hora pico, y generó importantes demoras en el tránsito.

Según informó el móvil de AM550 en La Primera Mañana, un Peugeot 206 negro que circulaba por la Autovía Norte en sentido oeste-este colisionó con una bicicleta que se desplazaba de norte a sur. Como consecuencia del impacto, el ciclista cayó sobre la calzada.

La víctima se encontraba consciente tras el accidente, aunque presentaba golpes en una de sus piernas y manifestaba fuertes dolores. De acuerdo con testigos, el hombre se dirigía a su trabajo al momento del choque.

La colisión generó gran congestión vehicular; automovilistas intentaban avanzar por la banquina mientras esperaba la ambulancia del SIEN.

El hecho provocó una importante congestión vehicular en la zona. El carril donde ocurrió el siniestro cuenta con una sola vía de circulación, por lo que el tránsito quedó seriamente afectado. En medio de las demoras, numerosos automovilistas intentaban avanzar por la banquina para sortear el embotellamiento.

En el lugar trabajaban dos camionetas de la Policía y se aguardaba la llegada de una ambulancia del SIEN para asistir al ciclista y evaluar la gravedad de las lesiones.