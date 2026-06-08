Un joven fue asaltado en plena madrugada por un grupo de cuatro personas que lo amenazó con un arma y le robó su bicicleta en Plottier. Lo que parecía otro hecho de inseguridad terminó con un rápido operativo policial que permitió recuperar el rodado y secuestrar un arma de fabricación casera.

Todo ocurrió cerca de las 04.00 del domingo, cuando efectivos de la Comisaría 46 del barrio Los Álamos fueron alertados sobre un robo ocurrido en la esquina de Río Limay y Machico.

Según denunció la víctima, dos varones y dos mujeres lo interceptaron y lo amenazaron con un arma de fuego para quitarle una bicicleta marca Moove negra con detalles verdes. Después del asalto, escaparon rápidamente del lugar.

Las cámaras los detectaron mientras escapaban

Con los datos aportados por el joven, los policías comenzaron un operativo y pidieron colaboración inmediata al Centro de Monitoreo Urbano de Plottier.

Minutos después, los operadores localizaron a cuatro personas circulando con una bicicleta de características idénticas a la robada en la zona de calle Constituyentes y Avenida del Trabajo.

La intervención fue inmediata. Cuando los efectivos llegaron al lugar, interceptaron a cuatro menores que intentaron desprenderse de un objeto negro y plateado.

Una “tumbera” y municiones tiradas en el piso

El elemento resultó ser un arma de fabricación casera, conocida comúnmente como “tumbera”. En el lugar también encontraron un cartucho calibre 22.

Luego intervino personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes y secuestró tanto el arma como la munición hallada durante el procedimiento.

La bicicleta robada fue recuperada y posteriormente restituida a su dueño.

Cómo sigue la causa

Por disposición de la Fiscalía de Delitos Juveniles, los menores fueron notificados de la causa en presencia de sus tutores y quedaron en libertad supeditada al avance de la investigación.

El procedimiento volvió a mostrar el papel de las cámaras de monitoreo y la rápida coordinación policial en hechos que, en pocos minutos, pueden terminar con un robo consumado y los responsables desapareciendo de la escena.