Un auto y una moto protagonizaron un fuerte choque en Rincón de los Sauces: hubo un herido

Un hombre quedó tendido en la vereda este jueves por la mañana tras un choque entre una moto y una auto en Rincón de los Sauces. El hombre sufrió un fuerte dolor en una de sus piernas y tuvo que ser trasladado para recibir atención médica.

Según informó Bomberos Voluntarios, el accidente ocurrió a las 8:02 en la intersección de las calles Córdoba y Lanín. Al arribar una dotación, los efectivos encontraron al hombre mayor de edad tendido sobre la vereda, luego de la colisión entre la moto y el automóvil.

Los ocupantes del automóvil fueron asistidos en el lugar y no presentaron lesiones.

El conductor de la motocicleta manifestó tener un fuerte dolor en la pierna derecha. Los bomberos lo evaluaron y procedieron a inmovilizarlo antes de trasladarlo en un móvil de la institución, debido a la falta de una ambulancia disponible.

Los ocupantes del automóvil también fueron evaluados en el lugar, pero no presentaron lesiones. En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios y personal policial.