Un joven de 29 años murió este viernes por la noche tras protagonizar un violento choque frontal entre la moto que conducía y una camioneta Ford EcoSport en Rincón de los Sauces. El siniestro ocurrió en la intersección de la Ruta Provincial 6 y la calle San Martín, una de las zonas de circulación más transitadas de la localidad.

La violencia del impacto fue tal que el motociclista salió despedido del rodado y cayó pesadamente sobre la calzada, sufriendo heridas de extrema gravedad. Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para asistirlo y lo trasladó de urgencia al hospital local, mientras las imágenes del lugar reflejaban importantes daños en ambos vehículos.

El motociclista, de 29 años, sufrió heridas gravísimas y falleció antes de poder ser derivado a Neuquén capital.

Posteriormente, el equipo médico evaluó la gravedad del cuadro y dispuso el traslado del joven a la Clínica Privada de Maternidad de Rincón de los Sauces. Allí continuó recibiendo atención intensiva y se analizaba derivarlo a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Neuquén para que pudiera acceder a tratamiento especializado.

Sin embargo, debido al crítico estado de salud del motociclista, la derivación no pudo concretarse y el joven falleció como consecuencia de las lesiones sufridas en el choque. En tanto, el conductor de la camioneta no habría presentado heridas de consideración y no necesitó asistencia médica por parte del personal de emergencias.