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Accidente fatal

Un joven motociclista murió tras un choque frontal contra una camioneta en Rincón de los Sauces

El siniestro ocurrió este viernes por la noche en la intersección de la Ruta Provincial 6 y la calle San Martín. La víctima, de 29 años, sufrió graves heridas tras el impacto y falleció mientras era asistido en un centro de salud local.

 

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Sabado, 27 de junio de 2026 a las 14:45
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La violencia del choque frontal provocó importantes daños en la motocicleta y en la camioneta Ford EcoSport involucrada. Foto: gentileza.

Un joven de 29 años murió este viernes por la noche tras protagonizar un violento choque frontal entre la moto que conducía y una camioneta Ford EcoSport en Rincón de los Sauces. El siniestro ocurrió en la intersección de la Ruta Provincial 6 y la calle San Martín, una de las zonas de circulación más transitadas de la localidad.

La violencia del impacto fue tal que el motociclista salió despedido del rodado y cayó pesadamente sobre la calzada, sufriendo heridas de extrema gravedad. Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para asistirlo y lo trasladó de urgencia al hospital local, mientras las imágenes del lugar reflejaban importantes daños en ambos vehículos.

El motociclista, de 29 años, sufrió heridas gravísimas y falleció antes de poder ser derivado a Neuquén capital.

Posteriormente, el equipo médico evaluó la gravedad del cuadro y dispuso el traslado del joven a la Clínica Privada de Maternidad de Rincón de los Sauces. Allí continuó recibiendo atención intensiva y se analizaba derivarlo a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Neuquén para que pudiera acceder a tratamiento especializado.

Sin embargo, debido al crítico estado de salud del motociclista, la derivación no pudo concretarse y el joven falleció como consecuencia de las lesiones sufridas en el choque. En tanto, el conductor de la camioneta no habría presentado heridas de consideración y no necesitó asistencia médica por parte del personal de emergencias.

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