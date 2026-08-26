Un hombre fue demorado durante la noche en el barrio Confluencia luego de que las cámaras de seguridad lo detectaran mientras, aparentemente, manipulaba el sistema de encendido de una motocicleta que tenía un pedido de secuestro vigente por robo.

Todo ocurrió cerca de las 22:25, cuando los operadores del Centro de Monitoreo Urbano advirtieron la situación a través del sistema de videovigilancia. De inmediato, dieron aviso preventivo a efectivos de la Comisaría 19°, que se dirigieron al lugar.

Al notar la llegada del patrullero, el sospechoso intentó escapar a pie, pero los policías lograron alcanzarlo a pocos metros y demorarlo para identificarlo.

En el procedimiento también secuestraron una Honda Twister de 150 centímetros cúbicos que no tenía colocada la chapa patente. Al consultar los datos del vehículo en los sistemas policiales, constataron que tenía un pedido de secuestro vigente en el marco de una investigación por el robo de una motocicleta, ocurrido el pasado 16 de agosto.

Por el hecho intervino la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, que dispuso las actuaciones correspondientes y la notificación de la imputación al hombre por presunto encubrimiento. La moto quedó, además, a disposición de la unidad policial que llevaba adelante la investigación.