Un accidente de tránsito se produjo en las últimas horas sobre la Ruta Provincial 17, en un tramo cercano al acceso a Sauzal Bonito, camino hacia la zona conocida como la “toma”. El incidente involucró a dos vehículos que chocaron de frente, generando momentos de preocupación y retrasos en la circulación.

Según informó el sitio de noticias Fuego 24, uno de los rodados es un Volkswagen Gol Trend en el que se trasladaban dos efectivos policiales, mientras que el otro vehículo correspondería a un transporte de la empresa Santos Vega.

A raíz del impacto, una mujer sufrió un golpe en una de sus piernas, aunque afortunadamente se encuentra fuera de peligro. El resto de los ocupantes no presentó heridas de gravedad.

El accidente ocurrió en un sector donde la señal de comunicación es limitada, complicando en un primer momento el contacto con las autoridades policiales. Los vehículos quedaron sobre la calzada en la zona de la subida previa a Sauzal Bonito, dificultando el tránsito durante la mañana de este jueves.

Personal policial y de tránsito se hicieron presentes rápidamente para asistir a los involucrados y organizar la circulación hasta que los vehículos pudieron ser retirados de la ruta. Las autoridades destacaron la importancia de extremar las precauciones en esta ruta, especialmente en tramos con señal limitada y condiciones de visibilidad reducida.