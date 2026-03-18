Durante la tarde del martes, un accidente vial sobre la Ruta 17, en la intersección con calle Azucena Maizani, generó alarma entre los vecinos de la zona. El hecho involucró a un auto Fiat de color rojo y a una camioneta Ford Ranger. Uno de los vehículos volcó y su conductor quedó atrapado entre los fierros.

Según el informe de los Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, personal de guardia fue alertado alrededor de las 19:51 y despachó el Móvil 25 al lugar del siniestro. Los profesionales realizaron tareas de rescate, prevención y control del vehículo.

“El accidente involucró a dos vehículos, cada uno con un ocupante. Tras la revisión, se constató que una persona estaba atrapada y debió ser retirada por el equipo de rescate para su derivación. El otro conductor rechazó la atención médica y no fue trasladado”, detalló el informe oficial de Bomberos.

Testigos presentes en el lugar describieron la dinámica del accidente como consecuencia de una maniobra imprudente del conductor de la camioneta.

“Había un camión detenido en la banquina de la ruta, y el auto rojo circulaba por la misma dirección. La camioneta intentó incorporarse a la ruta por un lugar no permitido y chocó al auto, que dio varios tumbos quedando en pleno campo. La camioneta quedó detenida en medio de la ruta. Nos salvamos de milagro, enseguida ayudamos al conductor del Fiat, junto con un enfermero y un policía que también se acercaron”, relató una vecina a Amadeo Noticias.

Afortunadamente, la persona atrapada sufrió únicamente lesiones leves y fue atendida tras ser rescatada del vehículo. Las autoridades locales continúan investigando las circunstancias que provocaron el siniestro.