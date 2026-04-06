Un despiste que pudo terminar peor

Un siniestro vial se registró en la Ruta Provincial 17, a unos 20 kilómetros de Añelo, cuando una camioneta perdió el control, se despistó y terminó al borde de un barranco.

El hecho ocurrió en un tramo cercano al dique Portezuelo, donde el vehículo se salió de la calzada y avanzó varios metros fuera del camino.

Arrancó los mojones y quedó al límite

Durante el despiste, la camioneta impactó contra varios mojones ubicados en la banquina y los arrancó de raíz.

La secuencia terminó con el vehículo detenido en una zona peligrosa, muy cerca de un desnivel, lo que dejó a la camioneta al límite de caer al barranco.

Iban rumbo a Añelo

Según la información relevada, el vehículo circulaba desde Plaza Huincul hacia Añelo y tenía como destino la base de AESA.

Se trataría de una combi perteneciente a la empresa Santos Vega, que por causas que aún se intentan determinar, se salió de la ruta.

Intervención inmediata en el lugar

Tras el hecho, personal policial llegó rápidamente al lugar y trabajó en el sector junto a Gendarmería Nacional.

Las primeras actuaciones se centraron en asegurar la zona y asistir a los ocupantes del vehículo.

Solo daños materiales

De acuerdo a lo informado por autoridades locales, no se registraron personas heridas.

El jefe de prensa de Añelo, Abraham Barros, confirmó en diálogo con la AM550, que el siniestro dejó únicamente daños materiales.

“Fue a 20 kilómetros de Añelo sobre la Ruta 17, cerca de dique Portezuelo, pasando Gendarmería, solo hubo daños materiales según la Policía”, precisó Barros.

Un tramo donde no son frecuentes los siniestros

El lugar donde ocurrió el hecho no suele registrar este tipo de episodios, lo que refuerza la hipótesis de que pudo haber existido un desperfecto mecánico.

“La camioneta quedó al borde de caer a un barranco, no son habituales los siniestros en ese sector, podría haber sido un desperfecto mecánico”, dijo Barros.

Las circunstancias del despiste continúan bajo análisis mientras se avanzaba con las tareas en el lugar.