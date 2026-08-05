Un Toyota Corolla volcó sobre la Ruta Nacional 22, en el tramo que une Cutral Co con Zapala, este martes alrededor de las 14 luego de que el conductor perdiera el control del vehículo en medio de las condiciones climáticas adversas.

En el lugar trabajó personal de la Policía del Neuquén y una ambulancia del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén). Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas, mientras continúan las actuaciones para determinar la mecánica del siniestro.

El automóvil derrapó, salió de la calzada y terminó volcado con daños visibles en la carrocería y orientado hacia el este, en dirección a Cutral Co. De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo habría dado al menos un tumbo.

El vuelco ocurrió en medio de una intensa nevada

El accidente se produjo mientras nevaba en gran parte del centro de la provincia, una situación que complica la circulación y reduce la adherencia sobre la Ruta Nacional 22.

Las primeras hipótesis indican que el conductor perdió el control del Corolla tras un derrape, aunque la causa exacta del vuelco será determinada por las actuaciones correspondientes.

Como consecuencia del episodio, las autoridades recomendaron reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas.

¿Cómo está la Ruta 22 entre Cutral Co y Zapala?

Según el parte de las 15 difundido por Vialidad Provincial, tanto el tramo Cutral Co-Zapala como Arroyito-Cutral Co permanecen transitables con extrema precaución.

El organismo informó las siguientes condiciones:

Calzada húmeda.

Posible formación de hielo durante la noche.

Animales sueltos en distintos sectores.

Portación obligatoria de cadenas.

Estas condiciones pueden modificarse rápidamente si continúan las precipitaciones níveas.

La nieve vuelve a complicar uno de los principales corredores de Neuquén

La Ruta Nacional 22 es uno de los corredores más transitados del centro neuquino, ya que conecta localidades como Neuquén, Arroyito, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala, además de ser utilizada por transporte de carga y viajeros que se dirigen hacia la cordillera.

Durante el invierno es habitual que las autoridades emitan advertencias por hielo, nieve, niebla y baja visibilidad, especialmente en este tramo. En ocasiones anteriores incluso fue necesario restringir la circulación por el riesgo que representan las condiciones meteorológicas.

Información de servicio para quienes viajen

Si es imprescindible circular por la Ruta 22 durante las próximas horas, los organismos viales recomiendan:

Portar cadenas , aunque todavía no sea necesario colocarlas.

, aunque todavía no sea necesario colocarlas. Circular con luces bajas encendidas .

. Disminuir considerablemente la velocidad.

Evitar frenadas o giros bruscos.

Consultar el estado actualizado de la ruta antes de iniciar el viaje.

Estado actual del caso

El Toyota Corolla permanece como protagonista del siniestro registrado este martes sobre la Ruta Nacional 22. Hasta el cierre de esta nota no existía un reporte oficial de personas lesionadas, mientras personal policial y de emergencias completaba las actuaciones en el lugar.

Las autoridades continuarán monitoreando las condiciones climáticas debido a la persistencia de la nieve y al riesgo de formación de hielo durante la noche.