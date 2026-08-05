La fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada Agustina Bouyer solicitaron que se imponga la pena de prisión perpetua a Luis Alberto Espinosa, quien fue declarado penalmente responsable por el femicidio de su pareja, Jéssica Noemí Scarione, cometido en septiembre de 2025 en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza de la ciudad de Neuquén.

El pedido fue realizado hoy durante la audiencia de determinación de la pena. La querella particular adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal.

Por qué piden prisión perpetua

La fiscalía sostuvo que, al haber sido declarado responsable por el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por el uso de arma de fuego, la legislación argentina prevé como única sanción posible la prisión perpetua.

Durante la audiencia, las representantes del MPF también requirieron que se declare la segunda reincidencia del condenado. Argumentaron que tiene antecedentes penales por distintos delitos, como robo y hurto, además que ya cumplió condenas de prisión efectiva.

El tribunal encargado de fijar la pena está integrado por los jueces Raúl Aufranc, Luis Giorgetti y Andrés Repetto, quienes adelantaron que darán a conocer su resolución en una nueva audiencia mañana por la mañana.

Cómo fue el femicidio

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el femicidio fue cometido el 12 de septiembre de 2025 en la vivienda que la pareja compartía en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza.

Según la teoría del caso, Espinosa y la víctima mantenían una relación de pareja desde principios de 2021, atravesada por reiterados episodios de violencia de género física y psicológica ejercidos por el acusado.

En ese contexto, Espinosa efectuó un disparo con un arma de fuego que impactó en el abdomen de Scarione. La lesión le provocó una hemorragia masiva que derivó en su muerte. Tras cometer el hecho, el imputado escapó del lugar.

En una audiencia el 29 de mayo, Espinosa admitió su responsabilidad mediante un acuerdo parcial presentado por el Ministerio Público Fiscal y fue declarado penalmente responsable por el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego, en carácter de autor.