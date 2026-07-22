Un automóvil volcó este miércoles 22 de julio sobre la Ruta Nacional 22, entre Zapala y Cutral Co, en medio del temporal de nieve que afecta al centro de la provincia de Neuquén.

Según la información disponible hasta el momento, el vehículo era ocupado por cuatro personas: dos hombres, una mujer y un niño. Todos lograron salir del rodado y solo presentaron golpes menores, sin lesiones de gravedad.

El vuelco ocurrió cerca del mediodía en un sector donde la calzada presentaba nieve acumulada, hielo y baja adherencia, condiciones que complican la circulación y obligan a extremar las medidas de precaución. Las causas del siniestro aún no fueron informadas oficialmente.

El vuelco ocurrió en un tramo con nieve y hielo

El incidente se registró sobre uno de los corredores viales más importantes del centro neuquino, donde el temporal mantiene condiciones invernales complejas.

Las bajas temperaturas favorecieron la formación de hielo sobre el asfalto y la acumulación de nieve en distintos sectores, reduciendo significativamente la adherencia de los vehículos.

Aunque el vuelco generó preocupación entre quienes transitaban por la zona, no fue necesario trasladar a los ocupantes con lesiones graves, de acuerdo con la información preliminar.

Cómo impacta el temporal en la Ruta Nacional 22

El tramo entre Zapala y Cutral Co permanece entre los sectores más afectados por el fenómeno meteorológico.

En las últimas horas, los organismos viales insistieron en la necesidad de circular únicamente si el viaje es indispensable, hacerlo a baja velocidad, aumentar la distancia de frenado y portar cadenas cuando las condiciones lo requieran.

¿Qué se sabe sobre los ocupantes?

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las identidades de las personas involucradas.

Sí se confirmó que en el vehículo viajaban:

Dos hombres

Una mujer

Un niño

Todos sufrieron golpes de carácter leve, sin riesgo de vida.

Recomendaciones para conducir con nieve

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