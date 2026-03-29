La autopsia al cuerpo de Alexis “Pipas” Rogers confirmó que murió por asfixia mecánica tras el violento episodio ocurrido en la puerta de un bar en San Miguel. El resultado complica aún más la situación de los cuatro patovicas detenidos.

El informe forense determinó que la víctima, de 52 años, sufrió una falta de oxígeno en el cerebro producto de una presión ejercida sobre el cuello, lo que derivó en una drástica disminución de la actividad cardíaca.

Los especialistas describieron el cuadro como “anoxia cerebral con congestión visceral generalizada, hipotensión y bradicardia”, y calificaron la muerte como violenta y compatible con un estrangulamiento.

El dato es clave porque apunta directamente a una maniobra externa como causa del fallecimiento.

Además, la autopsia detectó congestión en órganos como pulmones, hígado, riñones y cerebro, junto con manchas típicas de asfixia cerebral. También se registraron golpes y raspaduras en el rostro y las rodillas, aunque los peritos aclararon que se trata de lesiones menores sin relación directa con la muerte.

Los resultados coinciden con las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios del entorno de la víctima.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de marzo, en la esquina de Rodríguez Peña y Maestro Ángel D’Elía. Rogers había salido a festejar que se había convertido en abuelo, junto a su hijo y un amigo.

Según la reconstrucción, el hombre intentó ingresar al local, pero el acceso le fue negado. Cuando ya se retiraba, se produjo un cruce con el personal de seguridad que escaló en segundos.

De acuerdo al relato del hijo, uno de los patovicas lo tomó del cuello y lo asfixió, mientras que otro lo golpeó cuando ya estaba en el piso.

Quiénes son los acusados y cómo sigue la causa

La investigación está en manos de la UFI N°21 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, que ya indagó a los cuatro detenidos.

Se trata de Horacio Ariel García, Kevin Iván Hostar, Roberto Muñoz y Pablo Francisco Urquiza Lobos. Según trascendió, este último sería el más comprometido.

“Es quien lo tomó del cuello”, señalaron fuentes del caso. Urquiza, apodado “Fantino” por su parecido físico con el conductor televisivo, era jefe de seguridad del bar y cuenta con formación en artes marciales.

Sin embargo, la querella busca que todos sean investigados como coautores del hecho.

La familia de la víctima, que presenció la agresión, también apunta a responsabilidades más amplias. Pidieron que se investigue a los dueños del local y al municipio, y denunciaron posibles irregularidades.

Según el abogado Emiliano Gareca, “se violó la faja de clausura” y podría haberse alterado la escena. “Pedimos que se investigue si hubo modificaciones en el lugar del hecho”, advirtió.

En las últimas horas, la querella solicitó la prisión preventiva de los acusados. Ahora, la fiscal deberá definir si avanza con ese pedido ante el Juzgado de Garantías o si, en su defecto, los imputados transitan el proceso en libertad hasta el juicio.