El análisis técnico realizado por la División Siniestros permitió reconstruir cómo se desarrolló el incendio que consumió seis vehículos estacionados en inmediaciones de la Legislatura de Neuquén.

El episodio ocurrió durante la madrugada del miércoles y generó pérdidas millonarias, afectando exclusivamente a rodados pertenecientes a un mismo propietario vinculado a la actividad de compraventa de autos.

Indicios sobre la causa

Los especialistas detectaron patrones compatibles con el uso de sustancias inflamables en la mayoría de los vehículos analizados.

Las marcas observadas sugieren que un líquido derivado de hidrocarburos habría sido utilizado para iniciar y potenciar la combustión al entrar en contacto con materiales altamente combustibles, como plásticos y neumáticos.

También se registraron efectos de radiación de calor entre los autos, lo que permitió explicar cómo algunos daños se generaron por la cercanía entre los focos ígneos.

Qué concluyeron los peritos

El estudio descartó fallas mecánicas o eléctricas como origen del incendio.

A partir de los patrones detectados, los peritos determinaron que el evento presenta características compatibles con una acción intencional, aunque la causa judicial aún busca establecer responsabilidades concretas.

Cómo se inició el fuego

De acuerdo con la pericia, el inicio del fuego no se produjo dentro de los vehículos, sino en su parte exterior, especialmente en la zona frontal.

Los daños observados en capot, paragolpes y parabrisas fueron clave para establecer el punto de origen. La proximidad entre los autos facilitó que las llamas se expandieran rápidamente entre ellos.

Propagación acelerada

El informe detalla que el fuego avanzó de forma ascendente, favorecido por la exposición a la intemperie y la acumulación de calor entre los vehículos estacionados a corta distancia.

Intervención y daños

Dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar con apoyo adicional y utilizaron agentes espumógenos debido a la intensidad del fuego y la presencia de combustibles.

La intervención permitió evitar que el incendio se extendiera a otros vehículos cercanos.

El propietario de los rodados sufrió lesiones leves en los brazos mientras intentaba intervenir antes de la llegada de los equipos de emergencia, por lo que fue asistido en el lugar por personal sanitario.