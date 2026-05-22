Una audiencia preliminar al juicio por el crimen de Thiago Correa se llevará a cabo el lunes 6 de julio en Tribunal Oral en lo Criminal N.° 1 del Departamento Judicial de La Matanza. El niño de 7 años habría sido asesinado por un policía federal cuando se defendió de cuatro delincuentes

Mariano Costa, abogado querellante de los padres de la víctima, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que la jornada se realizará de manera presencial desde las 10, tal como lo dispone el artículo 338 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.

"El avance de la investigación puso a los padres muy contentos. Todo estuvo muy parado", expresó el letrado. En este sentido, Costa subrayó que, a partir de la audiencia, se fijará una fecha para el inicio del debate por jurados populares aunque depende de la "disponibilidad".

La semana pasada confirmaron la elevación a juicio

El viernes 15 de mayo, la Sala N°1 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Matanza desestimó el sobreseimiento de Facundo Aguilar Fajardo y ratificó la elevación a juicio por los delitos de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego cometido con exceso en la legítima defensa, lesiones graves cometidas con exceso en la legítima defensa -reiterado en dos oportunidades- y homicidio culposo, todos en concurso ideal entre sí.

El letrado reiteró su disconformidad respecto de la calificación legal, al sostener que el oficial actuó con "dolo" cuando efectuó 11 detonaciones de espalda mientras los cuatro ladrones se daban a la fuga en la localidad de Ciudad Evita.

"Eso no es culpa, es dolo. Acá no hay exceso de legítima defensa, se cae esa figura penal porque no había ataque de los malhechores. Él está preparado para hacer todo lo contrario :disuadir y preservar la vida humana, no quitarla fusilando. Nos encontramos en un estado de derecho, no en la dictadura", explicó Costa.

Uriel Alexis Montenovo (21 años), Uriel Emanuel Leyva (21), Brandon Corpus (18) y Joaquín López Otto son los cuatro ladrones implicados en el intento de robo al policía. Corpus murió tras recibir seis tiros, mientras que resultaron heridos Montenovo, con un disparo en la pierna, y Leyva, baleado en el abdomen.