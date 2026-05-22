Dos bonaerenses fueron detenidos en Regina después de recorrer comercios pagando con billetes falsos de 20.000 pesos. Los hombres, de 25 y 37 años, se movían en una Peugeot Partner blanca y quedaron en la mira tras varias denuncias de comerciantes que detectaron maniobras extrañas al momento de cobrar.

Todo empezó cuando distintos negocios de Regina comenzaron a advertir que circulaban billetes truchos de alta denominación. Los hombres hacían compras menores, entregaban un billete de $20 mil y se iban rápido con mercadería y vuelto verdadero en el bolsillo. La maniobra se repitió en varios locales y generó bronca entre comerciantes que ya vienen golpeados por la crisis.

Con las cámaras de seguridad como principal pista, la Policía logró identificar la camioneta en la que se movían los sospechosos. El utilitario fue encontrado horas más tarde en la zona de Santa Flora Este y Bonoli. Ahí se terminó el paseo para los oriundos de Buenos Aires.

Durante la requisa dentro del vehículo aparecieron tres billetes falsos de $20.000 guardados en la gaveta. Los efectivos comprobaron en el momento que eran apócrifos utilizando un detector especial para dinero falso. A esa altura, la sospecha ya era una certeza: habían salido de compras usando plata trucha.

Los detenidos tienen domicilio en González Catán, partido de La Matanza, y ahora quedaron involucrados en una causa federal por falsificación de moneda. El fiscal federal interino Matías Zanona tomó intervención y ordenó avanzar con nuevas medidas para tratar de determinar si habían colocado más billetes falsos en otras ciudades del Alto Valle.

Pero la historia no terminó ahí. Durante la madrugada, la Policía realizó un allanamiento en una vivienda de Regina vinculada a la investigación. El procedimiento terminó con más secuestros: encontraron otros cuatro billetes falsos de la misma denominación.

Ahora la investigación busca determinar de dónde salió el dinero apócrifo y si los dos porteños formaban parte de una banda dedicada a mover billetes falsos por la región. Mientras tanto, varios comerciantes de Regina todavía revisan caja por caja para asegurarse de no haber quedado atrapados en la maniobra.