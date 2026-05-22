El Renault Clio gris estaba escondido entre varios vehículos dentro de un taller del barrio 2 de Abril. Para los investigadores, no había dudas: ese auto podía ser la pieza que faltaba para terminar de reconstruir la sangrienta entradera que terminó con el crimen del comerciante barilochense Elías “El Turco” Miguel. El vehículo fue secuestrado de inmediato y ahora será sometido a pericias urgentes mientras la Policía intensifica la cacería para atrapar a los otros integrantes de la banda que todavía siguen prófugos.

El hallazgo se produjo en medio de un fuerte operativo que la Policía de Río Negro viene desplegando desde el brutal ataque ocurrido el domingo pasado. Después de días de seguimientos, análisis de cámaras, testimonios y allanamientos, los investigadores lograron llegar hasta el taller donde el vehículo permanecía oculto, a pocas cuadras de una vivienda vinculada a Juan Antonio Bonnefoi, el único acusado por la entradera.

La escena encendió todavía más las sospechas. El auto estaba mezclado entre otros rodados dentro del taller de chapa y pintura, un detalle que para los pesquisas no pasó desapercibido. La principal hipótesis es que intentaban mantenerlo fuera del radar mientras avanzaba la investigación por el homicidio que sacudió a Bariloche.

Ahora todas las miradas están puestas sobre las pericias. Los especialistas buscan rastros de sangre, huellas, cabellos, fibras y cualquier elemento que permita confirmar si el Clio fue utilizado por la banda antes o después del crimen. Incluso, una de las líneas investigativas apunta a encontrar evidencia vinculada al delincuente que terminó baleado durante el violento episodio.

Ese sospechoso permanece internado bajo custodia policial luego de recibir un disparo en el rostro. La herida fue tan grave que perdió la visión de uno de sus ojos tras ser operado en el Hospital Zonal. Mientras continúa con atención médica, su situación judicial quedó momentáneamente suspendida hasta que los médicos determinen si está en condiciones de afrontar la audiencia de formulación de cargos.

Sin embargo, la investigación está lejos de cerrarse. Las brigadas de investigaciones sostienen que en el golpe participaron más personas y creen que un segundo vehículo fue utilizado para apoyar la fuga. Por eso, durante las últimas horas se multiplicaron los procedimientos y los rastrillajes en distintos puntos de la ciudad.

En paralelo, los investigadores trabajan sobre más de 50 elementos secuestrados en allanamientos realizados después del crimen. Hay celulares, guantes, prendas de vestir y otros objetos que ahora son analizados contrarreloj.

El único imputado detenido hasta el momento ya fue trasladado al Penal III después de haber sido capturado tras una persecución policial en la zona oeste de Bariloche. Y con el auto presuntamente utilizado por los atacantes ahora en manos de los peritos, la Policía busca cerrar el cerco sobre los prófugos y terminar de desarmar a la banda detrás del crimen que mantiene conmocionada a toda la ciudad.