Esta semana hubo avances en la causa que involucra a un conocido odontólogo de San Martín de los Andes, ya que a pesar de los intentos de la fiscalía por sobreseer al imputad, el juez Ignacio Pombo resolvió que el profesional sea juzgado por el delito de abuso sexual simple.

La investigación comenzó en julio de 2024, cuando una menor de tan solo 9 años habló en la escuela de lo que había sufrido con el odontólogo.

Según el expediente, la niña reveló que el odontólogo aprovechaba los momentos en que quedaban a solas en el consultorio para realizar actos impropios. Esto incluía tocamientos y besos por debajo de la ropa.

Posteriormente la menor fue sometida a una Cámara Gesell, donde brindó detalles consistentes sobre el comportamiento del profesional durante las consultas médicas.

Sin embargo el juicio presentó diversos obstáculos, en enero de 2025, el Ministerio Público Fiscal ordenó el archivo de las actuaciones, basándose en un informe psicológico que sugería que las conductas denunciadas no constituían abuso, sino un «agravio al espacio personal».

La decisión final

Posteriormente, como el peritaje detallló secuelas traumáticas evidentes en la menor, obligó a reactivar el caso. Aun así, el fiscal jefe Gastón Ávila pidió nuevamente en noviembre de 2025 el sobreseimiento del odontólogo, argumentando que, al no haber afectación de «partes sexuales», no se configuraba el delito.

La postura final del juez Pombo fue rechazar el sobreseimiento y validar la acusación, fundamentando la necesidad de que los hechos se debatan en un juicio oral.

El paso que resta es que la Oficina Judicial fije la fecha para el inicio de las audiencias que determinarán la responsabilidad penal del profesional, tras casi dos años de proceso judicial.