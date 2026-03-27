La causa que generó fuerte impacto en Neuquén sumó un nuevo capítulo judicial: un tribunal revisor confirmó, por unanimidad, la prisión preventiva de un profesor de fútbol imputado por abuso sexual, grooming y otros delitos graves contra un menor.

La resolución se conoció tras una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, donde los jueces Juan Pablo Encina, Luis Giorgetti y Carolina García ratificaron la medida dispuesta en primera instancia por el juez de garantías Marco Lupica Cristo. El plazo de detención preventiva se mantendrá por 15 días mientras avanza la investigación.

El planteo de la defensa, que buscaba morigerar la medida y reemplazarla por arresto domiciliario, fue rechazado. Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), el fiscal del caso, Gastón Medina, insistió en la necesidad de sostener la prisión preventiva ante los riesgos procesales.

“Estamos hablando de un hecho sumamente grave, con una pena en expectativa de al menos 10 años de prisión”, sostuvo el fiscal, quien además advirtió sobre el peligro para la integridad de la víctima y su entorno familiar. También remarcó que el acusado habría eliminado información de sus dispositivos, lo que refuerza el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

La postura del MPF fue respaldada tanto por la querella como por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Al fundamentar la decisión, la jueza García señaló que la medida no vulnera derechos del imputado, sino que responde a la existencia de riesgos concretos. “Hay peligros procesales que acreditan la necesidad de la prisión preventiva”, afirmó.

Según la acusación provisoria, los hechos se remontan a 2025, cuando el imputado contactó al adolescente con la excusa de sumarlo a un equipo de fútbol. A partir de ese vínculo, habría construido una relación de confianza que derivó en situaciones de abuso.

La investigación describe un patrón de conductas reiteradas: ofrecimientos de dinero a cambio de contenido sexual, amenazas hacia el entorno familiar y episodios de contacto físico sin consentimiento. Estos hechos habrían ocurrido tanto en encuentros privados como en viajes vinculados a la actividad deportiva.

Los investigadores sostienen que el acusado se valió de su rol como entrenador para generar cercanía y ejercer influencia sobre la víctima, en un contexto que derivó en miedo y silencio prolongado.

Además, no se descarta la existencia de otras posibles víctimas, lo que amplía la gravedad del caso y mantiene abiertas nuevas líneas de investigación.

Por razones legales, se resguardan la identidad del imputado, del club y de cualquier dato que permita identificar a la víctima.

En esta etapa preliminar, la fiscalía le atribuye delitos como abuso sexual agravado —en distintos hechos—, corrupción de menores, promoción de la prostitución, exhibiciones obscenas y grooming, todos en concurso real.

Mientras tanto, el expediente avanza bajo estrictas medidas de protección, en un caso que continúa generando conmoción en la comunidad neuquina