Un nuevo episodio de caza furtiva volvió a encender las alertas en la zona cordillerana de Neuquén. Este viernes, personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, junto a guardafaunas provinciales, interceptó a dos hombres que habían ingresado sin autorización a un establecimiento rural cercano a la Estancia Chacabuco.

El procedimiento se realizó luego de que el encargado del campo alertara sobre la presencia de personas que se encontraban cazando en el lugar. A partir de ese aviso, se organizó un operativo en la zona rural próxima a la Ruta Nacional 237 para dar con los sospechosos.

Mientras realizaban tareas vinculadas a una denuncia previa, los efectivos montaron un dispositivo de control en los caminos del sector. Fue así que lograron interceptar a dos hombres en un paraje conocido como Cuadro Los Riscos, donde procedieron a identificarlos.

Durante la inspección, los agentes constataron que uno de ellos transportaba un fusil con mira telescópica. El arma estaba cargada y lista para ser utilizada, pero el hombre no pudo presentar la documentación que acreditara su tenencia.

Ante esta situación, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal de Villa La Angostura, que dispuso el secuestro del arma y la apertura de un legajo judicial por una presunta infracción a la legislación vigente sobre armas de fuego. Tras las actuaciones correspondientes, los dos involucrados recuperaron la libertad, aunque quedaron sujetos a la investigación.

En el operativo participaron guardafaunas de las delegaciones de Villa Traful, Piedra del Águila y Neuquén, junto a efectivos de la Comisaría 51° de Villa Traful y personal de la División Tránsito de Junín de los Andes.