Estos últimos días inició la temporada de caza de ciervo colorado dentro del área protegida, por lo cual tanto el Parque Nacional Lanin y Nahuel Huapi toman medidas para preservar la seguridad de los visitantes.

Para que la temporada se desarrolle normalmente sin incidentes, cerrarán sendas de trekking al público. La caza es una estrategia para controlar las poblaciones de ciervo colorado en los bosques andino-patagónicos. Esta especie exótica invasora genera impactos negativos significativos en el ambiente, afectando a la flora y fauna autóctonas.

En el Parque Nacional Nahuel Huapi permanecerán cerrados los siguientes senderos:

Arroyo Ragintuco- Población Avila RN40- Mallín de las Nieblas (cierre marzo-abril).

Arroyo Ragintuco- Población Avila RN40- Mallín de las Nieblas-Traful (cierre marzo-abril).

Cuyin Manzano- Valle del Mallin (cierre marzo-abril). Challhuaco-AºTristeza-Ñirihuau (cierre marzo-noviembre).

Challhuaco-Valle de los Perdidos (cierre marzo-noviembre).

Challhuaco-Mirador del Ñirihuau (cierre marzo-noviembre).

Ñirihuau-Refugio Velco-CºUtne (cierre marzo-noviembre).

Cabecera norte Lº Mascardi- Laguna Hosseus-Refugio Velco (cierre marzo-noviembre).

ACA Mascardi-Cerro Lantzina-Refugio Velco (cierre marzo-noviembre).

Además está prohibido desembarcar en la cabecera sur del Lago Falkner entre el 28/02/2026 y el 30/04/2026 por comienzo de temporada de caza en zona contigua.

En el caso del Parque Nacional Lanin, indicaron que desde el 3 de marzo hasta el 23 de abril, se desarrollará la temporada de caza mayor deportiva de Ciervo Colorado y Jabalí Europeo, por lo cual también habrá cierres.

Recuerdan al público que para practicar la caza deportiva es obligatorio contar con la autorización correspondiente y cumplir con la normativa vigente. Toda persona que este realizando esta actividad sin el permiso habilitante será pasible de multas, además del secuestro de las armas utilizadas y de las piezas obtenidas.

Así será el cierre de sendas durante el período mencionado en el Parque Lanin: