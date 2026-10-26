Un auto quedó destruido tras incendiarse en plena marcha sobre la Ruta Nacional 22, en la zona de Guerrico, luego de impactar contra un bache durante la mañana de este domingo. El episodio no dejó personas heridas, pero provocó importantes pérdidas materiales.

El vehículo, un Volkswagen Gol conducido por una mujer de 35 años domiciliada en Neuquén, circulaba por la ruta cuando golpeó violentamente contra un pozo que no pudo esquivar. El impacto provocó un desperfecto mecánico en la zona del motor y desató el fuego.

Las llamas se propagaron rápidamente hacia la parte trasera del rodado, por lo que la conductora debió salir del habitáculo antes de que el incendio avanzara. El fuego afectó toda la estructura del automóvil y ocasionó daños materiales totales.

Personal de bomberos voluntarios acudió al lugar para combatir las llamas y asegurar el sector. Pese a la violencia del episodio, no se registraron personas lesionadas.