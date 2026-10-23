El Gobierno de Río Negro confirmó que el próximo 29 de octubre firmará las actas que permitirán a la Provincia asumir el control de distintos tramos de las rutas nacionales 22 y 151, una medida que busca destrabar intervenciones largamente reclamadas por conductores, transportistas, productores y vecinos.

El anuncio fue realizado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, quien adelantó que las primeras obras podrían comenzar durante la segunda quincena de noviembre.

“Nosotros firmamos el 29 y calculamos que en la segunda quincena de noviembre ya estaremos en obra”, aseguró al referirse a los sectores que quedarán bajo administración provincial.

La definición se produce en un contexto de fuerte tensión por el estado de la Ruta Nacional 151, especialmente después de los últimos accidentes fatales registrados en la zona de Catriel y de los reclamos impulsados por vecinos, municipios y distintos sectores políticos.

Durante la semana se multiplicaron las protestas por el deterioro de la calzada, los baches, las banquinas descalzadas y los riesgos permanentes que enfrentan quienes utilizan diariamente uno de los principales corredores viales del norte rionegrino.

La Provincia tomará inicialmente el tramo de la Ruta 151 comprendido entre el kilómetro 109 y el límite con La Pampa, un sector que, según explicó Echarren, ya se encuentra liberado desde el punto de vista administrativo y permitirá avanzar con mayor rapidez.

Uno de los mayores interrogantes está centrado en el sector comprendido entre los kilómetros 103 y 109 de la Ruta 151, donde ocurrió recientemente un siniestro fatal que conmocionó a la comunidad. Ese tramo continúa vinculado a un contrato de obra nacional con la empresa Luciano y requerirá un acuerdo entre Nación, Provincia y la firma constructora para poder reactivar los trabajos.

Según explicó el ministro, la intención es que Río Negro asuma también esa obra mediante un esquema de financiamiento que permita concluir las intervenciones pendientes.

El cuello de botella del Puente 83

Mientras avanzan las negociaciones por la Ruta 151, otro de los focos de preocupación sigue siendo la zona del Puente 83, uno de los puntos más conflictivos de la Ruta 22 entre Cipolletti y Chichinales.

La situación se agrava porque gran parte de la autopista se encuentra prácticamente terminada, pero permanece cerrada al tránsito. En consecuencia, miles de automovilistas deben utilizar colectoras deterioradas, con pozos, sectores de tierra y demoras que se profundizan cada vez que llueve.

La zona del Puente 83 continúa siendo uno de los sectores más problemáticos del sistema vial rionegrino, con unos 17.000 vehículos diarios

Echarren reconoció el deterioro general de la infraestructura vial y aseguró que el problema excede los baches visibles. Señaló que en muchos sectores será necesario reconstruir completamente la carpeta asfáltica, recalzar banquinas y recuperar zonas severamente deformadas.